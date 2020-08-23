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Viber решил временно закрыть офис в Минске

Минск, Воскресенье 23 августа 2020 06:57
Viber решил временно закрыть офис в Минске
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Такой шаг предприняли ради безопасности сотрудников

Руководство Viber решило на время закрыть офис из-за отсутствия интернета и возможности убедиться в безопасности сотрудников, сообщили в Viber. Команда работала удаленно, но на этой неделе ее часть вернулась на рабочие места.

Об этом сообщила директор по глобальному развитию компании Rakuten, которая владеет Viber, Анна Знаменская, передает РБК.

По ее словам, на прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от белорусской команды, проверить, в безопасности ли они.

Она отметила, что на этой неделе всего 20% от всех сотрудников начали возвращаться на свои рабочие места.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом: сбой работы происходит у различных провайдеров.

Организации СМИ требуют от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси в день проведения выборов президента начались проблемы с интернетом.

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