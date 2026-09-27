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"Вибачте, що не влучив йому по голові": Мадьяра намагалися закидати яйцями

08:09 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: угорський прем'єр Петер Мадьяр (Getty Images)

Під час візиту глави угорського уряду Петера Мадьяра до міста Сольнок невідомий намагався закидати його яйцями, коли політик виступав із передвиборчою промовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG Hu.

Видання повідомляє, що після цього ападаючого затримали, він чинив опір. Відео затримання опублікувало видання Kontroll.

На кадрах видно, як спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному одязі намагаються затримати нападаючого. Ймовірно, вони є представниками правоохоронних органів чи інших державних структур.

Чоловіка повалили на землю після того, як він почав чинити опір під час затримання. При цьому в якийсь момент він уже повторював, що не чинитиме опір і дозволить себе затримати.

Журналісти запитали у чоловіка, навіщо він намагався кинути яйце в політика. У відповідь той заявив: "Шкода, що не потрапив йому в голову".

Варто зазначити, що для Мадяра це не співакий напад із натовпу людей. Наприклад, лише тиждень тому політика облили вином під час свята врожаю у Сексарді.

Нагадаємо, Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти.

Також ми писали, що Мадьяр має багато питань до реалізації угоди, яку його попередник Віктор Орбан уклав із російською державною атомною компанією "Росатом".

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УгорщинаПетер Мадяр