"Вибачте, що не влучив йому по голові": Мадьяра намагалися закидати яйцями

Видання повідомляє, що після цього ападаючого затримали, він чинив опір. Відео затримання опублікувало видання Kontroll.

На кадрах видно, як спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному одязі намагаються затримати нападаючого. Ймовірно, вони є представниками правоохоронних органів чи інших державних структур.

Чоловіка повалили на землю після того, як він почав чинити опір під час затримання. При цьому в якийсь момент він уже повторював, що не чинитиме опір і дозволить себе затримати.

Журналісти запитали у чоловіка, навіщо він намагався кинути яйце в політика. У відповідь той заявив: "Шкода, що не потрапив йому в голову".

Варто зазначити, що для Мадяра це не співакий напад із натовпу людей. Наприклад, лише тиждень тому політика облили вином під час свята врожаю у Сексарді.