Ви - завжди перші! Залужний потужним відео привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ

Валерій Залужний 21 листопада привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ. Він оприлюднив потужне відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ.
"Ви - завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації", - зазначив генерал.
Залужний вказав, що загартовані у важких боях десантники дали гідну відсіч ворогу та наголосив, що всі без винятку бригади наших ДШВ - легендарні.
"Дякую за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно українські десантники знищили цілий підрозділ російських окупантів.
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