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Ви - завжди перші! Залужний потужним відео привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Олег Васьків

Валерій Залужний 21 листопада привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ. Він оприлюднив потужне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ.

"Ви - завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації", - зазначив генерал.

Залужний вказав, що загартовані у важких боях десантники дали гідну відсіч ворогу та наголосив, що всі без винятку бригади наших ДШВ - легендарні.

"Дякую за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно українські десантники знищили цілий підрозділ російських окупантів.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України