RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы - всегда первые! Залужный мощным видео поздравил защитников с Днем Десантно-штурмовых войск

Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Олег Васкив

Валерий Залужный 21 ноября поздравил украинских защитников с Днем Десантно-штурмовых войск. Он обнародовал мощное видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ.

"Вы - всегда первые! Вы там, где тяжелее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации", - отметил генерал.

Залужный указал, что закаленные в тяжелых боях десантники дали достойный отпор врагу и подчеркнул, что все без исключения бригады наших ДШВ - легендарные.

"Благодарю за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, недавно украинские десантники уничтожили целое подразделение российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий ЗалужныйВойна России против Украины