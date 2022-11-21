Вы - всегда первые! Залужный мощным видео поздравил защитников с Днем Десантно-штурмовых войск

"Вы - всегда первые! Вы там, где тяжелее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации", - отметил генерал.

Залужный указал, что закаленные в тяжелых боях десантники дали достойный отпор врагу и подчеркнул, что все без исключения бригады наших ДШВ - легендарные.

"Благодарю за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас", - добавил главнокомандующий ВСУ.