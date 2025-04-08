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"Ви записані на прийом": в Україні нова шахрайська схема, яка краде все з телефону

Шахраї надсилають українцям небезпечні SMS (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову шахрайську схему. Користувачам масово розсилають фейкові SMS щодо "запису на прийом".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦПД у Facebook.

Як працює нова шахрайська схема і чим вона небезпечна

Згідно з інформацією ЦПД, шахраї масово розсилають людям SMS із текстом "Ви записані на прийом".

"У повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні", - уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Проте якщо перейти за цим посиланням, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона:

  • особистих даних;
  • фото;
  • паролів;
  • банківських додатків.

З огляду на таку ситуацію, експерти радять українцям бути пильними:

  • у жодному разі не переходити за підозрілими лінками з SMS від невідомих користувачів;
  • не вводити свої дані на невідомих сайтах;
  • блокувати відправника таких повідомлень.

Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Інші шахрайські схеми

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні. Йдеться про те, що правопорушники представляються громадянам представниками мобільного оператора та збирають дані

За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

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