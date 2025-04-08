"Ви записані на прийом": в Україні нова шахрайська схема, яка краде все з телефону

У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову шахрайську схему. Користувачам масово розсилають фейкові SMS щодо "запису на прийом".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦПД у Facebook.
Згідно з інформацією ЦПД, шахраї масово розсилають людям SMS із текстом "Ви записані на прийом".
"У повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні", - уточнили в Центрі протидії дезінформації.
Проте якщо перейти за цим посиланням, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона:
З огляду на таку ситуацію, експерти радять українцям бути пильними:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "мобільне" шахрайство в Україні. Йдеться про те, що правопорушники представляються громадянам представниками мобільного оператора та збирають дані
За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.
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