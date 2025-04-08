"Вы записаны на прием": в Украине новая мошенническая схема, которая крадет все с телефона

Другие мошеннические схемы

Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные

По словам правоохранителей целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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