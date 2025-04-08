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"Вы записаны на прием": в Украине новая мошенническая схема, которая крадет все с телефона

Мошенники присылают украинцам опасные SMS (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Центре противодействия дезинформации сообщили о новой мошеннической схеме. Пользователям массово рассылают фейковые SMS о "записи на прием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦПД в Facebook.

Как работает новая мошенническая схема и чем она опасна

Согласно информации ЦПД, мошенники массово рассылают людям SMS с текстом "Вы записаны на прием".

"В сообщении намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении", - уточнили в Центре противодействия дезинформации.

Однако если перейти по этой ссылке, злоумышленники могут получить полный доступ к телефону:

  • личным данным;
  • фото;
  • паролям;
  • банковским приложениям.

Учитывая такую ситуацию, эксперты советуют украинцам быть бдительными:

  • ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из SMS от неизвестных пользователей;
  • не вводить свои данные на неизвестных сайтах;
  • блокировать отправителя таких сообщений.

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Другие мошеннические схемы

Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные

По словам правоохранителей целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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