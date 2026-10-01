Ви вилучили двох, а ми внесемо 20 олігархів РФ: Сибіга про санкції ЄС
ЄС відмінив санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Проте Україна працює над поверненням цих осіб до списків, і не тільки.
Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Санкції проти Фрідмана і Усманова
Сибіга зазначив, що Україна продовжує працювати над санкціями проти РФ.
"Робота ведеться, це важливо... Обурлива історія з вилученням двох російських олігархів. Ми до останнього і публічно, і непублічно боролися, аби це не відбулося", - каже міністр.
Сибіга пообіцяв асиметричну відповідь України на зняття санкцій з російських мільярдерів.
"Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації", - уточнив він.
За словами міністра, президент України Володимир Зеленський вже схвалив ці понад 20 персоналій.
"Плюс ми працюємо на національних рівнях, щоби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях", - каже він.
Канада, зазначив Сибіга, підтверджує Україні, що не буде вилучати зі списку санкцій Усманова і Фрідмана.
"У нас є Британія, Японія, Австралія. Ну і будемо наздоганяти у всіх інших юрисдикціях цих двох осіб", - запевнив топчиновник.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова до енергетичного та продовольчого перемир'я у Чорному морі, зауважив Сибіга. Також вона розглядає варіант безумовного припинення вогню по лінії зіткнення.
Крім того, Сибіга заявив, що Україна потребує мінімум 300 ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.