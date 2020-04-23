VI Ukrainian Antitrust Forum состоится 27 мая 2020 в Киеве

Коллаж РБК-Украина

Рост цен на товары первой необходимости, продукты питания, лекарственные препараты и индивидуальные средства защиты — первые предвестники того, что быстрее вируса распространяются только страх и паника

Новые условия, продиктованные пандемией, заставили мобилизовать усилия всех конкурентных ведомств мира: отныне сдерживание недобросовестной конкуренции в сверхчувствительных к современным вызовам сферах — не только задача номер один, но и социальная миссия соответствующих государственных учреждений.

Антимонопольный комитет Украины уже довольно долго держит руку на пульсе рынков фармацевтики и пищевой продукции, а последние события заставили ведомство удвоить свою бдительность. Среди прочего АМКУ осуществляет мониторинг рекламы лекарственных средств и рекомендует воздержаться от необоснованного повышения цен на фармацевтическую продукцию. Но это далеко не единственные проблемы, с которыми сейчас сталкивается национальное конкурентное ведомство. Изменение конкурентного ландшафта Украины и парадигмы рассмотрения споров в сфере экономической конкуренции; конкуренция в сфере дистрибуции и e-commerce; концентрации и согласованные действия — эти и другие вопросы всегда занимали главное место в повестке дня комитета и специализированных экспертных обсуждений.

Поэтому 27 мая 2020 года в Киеве состоится Ukrainian Antitrust Forum, который газета «Юридическая практика» совместно с партнерами организовывает уже шесть лет подряд. Представители национального конкурентного ведомства, ведущих юридических компаний, крупных украинских предприятий и судейского корпуса обсудят актуальные вопросы экономической конкуренции и «сверят часы» относительно дальнейших шагов. Присоединяйтесь!

Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/event/antitrust2020

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %

Дата проведения: 27 мая 2020 года

Время проведения: 09:00–18:00

Организатор: газета "Юридическая практика"

Генеральный партнер: Asters

Профессиональный партнер: ЮФ Aequo

В фокусе форума:

Конкурентный ландшафт Украины

Конкуренция в сфере дистрибуции и e-commerce

Концентрация и согласованные действия в условиях кризиса

Государственная помощь

Судебная защита экономической конкуренции

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Кристина Пошелюжная, координатор Форума

(097) 144-71-71, k.poshelyzhna@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua