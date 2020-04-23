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VI Ukrainian Antitrust Forum відбудеться 27 травня 2020 року в Києві

Новини » Прес-релізи     23.04.2020 - 16:30
VI Ukrainian Antitrust Forum відбудеться 27 травня 2020 року в Києві
Колаж РБК-Україна

Зростання цін на товари першої необхідності, продукти харчування, лікарські препарати та індивідуальні засоби захисту — перші передвісники того, що швидше вірусу поширюються лише страх і паніка

Нові умови, продиктовані пандемією, змусили мобілізувати зусилля всіх конкурентних відомств світу: відтепер стримування недобросовісної конкуренції в надчутливих до сучасних викликів сферах — не тільки завдання номер один, а й соціальна місія відповідних державних інституцій.

Антимонопольний комітет України вже досить тривалий час тримає руку на пульсі ринків фармацевтики та харчової продукції, а останні події змусили відомство подвоїти свою пильність. Серед іншого АМКУ здійснює моніторинг реклами лікарських засобів та рекомендує утриматися від необґрунтованого підвищення цін на фармацевтичну продукцію. Але це далеко не єдині виклики, з якими наразі зіштовхується національне конкурентне відомство. Зміна конкуренційного ландшафту України та парадигми розгляду спорів у сфері економічної конкуренції; конкуренція у сфері дистрибуції та e-commerce; концентрації та узгоджені дії — ці та інші питання завжди посідали чільне місце в порядку денному комітету та спеціалізованих експертних обговорень.

Тож 27 травня 2020 року в Києві відбудеться Ukrainian Antitrust Forum, який газета «Юридическая практика» разом із партнерами організовує вже шість років поспіль. Представники національного конкурентного відомства, провідних юридичних компаній, великих українських підприємств і суддівського корпусу обговорять найактуальніші питання економічної конкуренції та «звірять годинники» щодо подальших кроків. Долучайтеся!

Програма та реєстрація доступні за посиланням: pravo.ua/event/antitrust2020

Для представників бізнесу (CEO, CFO, CMO, директорів юридичних департаментів підприємств) — знижка 50 %

Дата проведення: 27 травня 2020 року

Час проведення: 09:00–18:00

Організатор: газета "Юридическая практика"

Генеральний партнер: Asters

Експертний партнер: ЮФ Aequo

У фокусі форуму:

  • Конкуренційний ландшафт України
  • Конкуренція у сфері дистрибуції та e-commerce
  • Концентрації та узгоджені дії в умовах кризи
  • Державна допомога
  • Судовий захист економічної конкуренції

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі,

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер,

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Христина Пошелюжна, координатор Форуму

(097) 144-71-71, k.poshelyzhna@pravo.ua

Дар'я Сваткова, з питань партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

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