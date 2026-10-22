"Ви тупа": Трамп облаяв журналістку CNN через питання про санкції проти РФ

Глава Білого дому почав стверджувати, що запровадження санкцій проти Росії могло перешкодити звільненню американця Стівена Хаббарда. Що важливо розуміти, раніше Вашингтон стверджував, що "нічого не дав в обмін" на його повернення.

"Ми були в розпалі переговорів, і багато дурних людей казали, і люди, які не знають, як влаштовано життя, казали: "Чому ви не запроваджуєте санкції проти Росії?", - поскаржився Трамп журналістам.

На цьому тлі журналістка CNN Кейтлан Коллінз запитала президента США, чому так склалося, адже раніше Білий дім стверджував, що нічого не давав Росії.

"Якби я цього не зробив, пан Габбард би не повернувся", - заявив Трамп.

"Отже, ви щось дали", - сказав Коллінз.

"Ви нічого не знаєте. Ви - фейкові новини CNN", - відповів президент США.

Потім Трамп почав виправдовувати свої перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що він забезпечив повернення Габбарда завдяки "дуже хорошим і дуже швидким переговорам".

"Якби ви запровадили ці санкції (проти Росії - ред.), чи як ви їх хочете назвати, ви могли б про нього забути. Ви б його більше ніколи не побачили. Він би знову опинився у в'язниці на 25 років", - сказав Трамп.

Трамп також пов'язав своє рішення не запроваджувати санкції з мирними переговорами щодо України, які нещодавно відновилися.

"Зараз ми ведемо переговори з Росією щодо України. Можливо, ми близькі до угоди вперше за довгий час. Коли ви близькі до угоди і у вас дуже делікатні переговори, ви не запроваджуєте санкції", - сказав він.

Коли Коллінз запитала, чи стверджує він, що санкції були зняті в обмін на звільнення Габбарда, Трамп укотре розлютився.

"Ви не знаєте, про що говорите. У вас низький IQ. Ви тупа", - облаяв він журналістку CNN.