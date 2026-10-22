"Вы тупая": Трамп обругал журналистку CNN из-за вопроса о санкциях против РФ

Глава Белого дома начал утверждать, что введение санкций против России могло помешать освобождению американца Стивена Хаббарда. Что важно понимать, ранее Вашингтон утверждал, что "ничего не давал в обмен" на его возвращение.

"Мы были в разгаре переговоров, и многие глупые люди говорили, и люди, которые не знают, как устроена жизнь, говорили: "Почему вы не вводите санкции против России?", - посетовал Трамп журналистам.

На этом фоне журналистка CNN Кейтлан Коллинз спросила президента США, почему так сложилось, ведь раньше Белый дом утверждал, что ничего не давал России.

"Если бы я этого не сделал, господин Хаббард бы не вернулся", - заявил Трамп.

"То есть, вы что-то дали", - сказал Коллинз.

"Вы ничего не знаете. Вы - фейковые новости CNN", - ответил президент США.

Затем Трамп начал оправдывать свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что он обеспечил возвращение Хаббарда благодаря "очень хорошим и очень скорым переговорам".

"Если бы вы ввели эти санкции (против России - ред.) или как вы их хотите назвать, вы могли бы о нем забыть. Вы бы его больше никогда не увидели. Он бы снова оказался в тюрьме на 25 лет", - сказал Трамп.

Трамп также связал свое решение не вводить санкции с мирными переговорами относительно Украины.

"Сейчас мы ведем переговоры с Россией по Украине. Возможно, мы близки к соглашению впервые за долгое время. Когда вы близки к соглашению и у вас очень делекатные переговоры, вы не вводите санкции", - сказал он.

Когда Коллинз спросила, утверждает ли он, что санкции были сняты в обмен на освобождение Хаббарда, Трамп разозлился.

"Вы не знаете, о чем говорите. У вас низкий IQ. Вы тупая", - обругал он журналистку CNN.