Ви точно не знали про цей метод: як отримати рекордний урожай картоплі

У липні картопля активно розвивається, а ранні сорти вже майже дозріли. Та навіть на цьому етапі ще не пізно значно покращити врожай.

РБК-Україна розповідає про перевірені прийоми, які дозволяють збільшити кількість і якість бульб майже вдвічі.

Видалення квітів і контроль за зростанням

Один із простих, але ефективних способів покращити врожайність - це вчасне видалення квітів на кущах. Так рослина не витрачатиме сили на формування насіння, а зосередиться на розвитку бульб.

За підрахунками городників, це дає до 15% приросту врожаю. До того ж, після видалення квітів на грядках не з’являться зелені плоди, які можуть випадково прорости наступного року. Це допоможе краще контролювати розмноження культури на ділянці.

Особливо корисно цей прийом застосовувати на середньостиглих і пізніх сортах. У ранньої картоплі процес розвитку завершується раніше, тож квітки зазвичай не встигають вплинути на якість бульб.

Підживлення після цвітіння: рецепт добрив

Найкращий час для підживлення картоплі - це перші два тижні після завершення цвітіння. У цей період рослини ще активно розвиваються, тож підживлення по листу буде максимально ефективним.

Для цього у відрі води розчиняють столову ложку монокалійфосфату. Обов’язково перевірте, щоб добриво містило мінімум азоту або не мало його взагалі.

Додайте 2 грами борної кислоти, попередньо розчиненої в гарячій воді. Отриманим розчином потрібно обприскувати листя в похмуру погоду або ввечері. Така підживка зміцнить рослини та сприятиме формуванню великих і щільних бульб.

Своєчасне підживлення картоплі може значно покращити урожай (фото: Freepik)

Коли і які сорти підгодовувати

Підживка листя працює найкраще для середніх і пізніх сортів, які в липні ще активно ростуть. Саме в цей час вони здатні ефективно засвоїти поживні речовини з добрив.

У результаті восени ви отримаєте великі бульби з високою лежкістю. Ранні сорти, навпаки, вже до кінця липня починають жовтіти й в’янути. Їх бажано підживлювати на початку місяця, якщо взагалі є така потреба.

Пізніше така процедура просто не дасть результату. Розуміння цих нюансів допоможе максимально ефективно використати кожен кущ і підвищити врожайність навіть на невеликій площі.