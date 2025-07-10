Вы точно не знали об этом методе: как получить рекордный урожай картофеля

В июле картофель активно развивается, а ранние сорта уже почти созрели. Но даже на этом этапе еще не поздно значительно улучшить урожай.

РБК-Украина рассказывает о проверенных приемах, которые позволяют увеличить количество и качество клубней почти вдвое.

Удаление цветов и контроль за ростом

Один из простых, но эффективных способов улучшить урожайность - это своевременное удаление цветов на кустах. Такрастение не будет тратить силы на формирование семян, а сосредоточится на развитии клубней.

По подсчетам огородников, это дает до 15% прироста урожая. К тому же, после удаления цветов на грядках не появятся зеленые плоды, которые могут случайно прорасти на следующий год. Это поможет лучше контролировать размножение культуры на участке.

Особенно полезно этот прием применять на среднеспелых и поздних сортах. У раннего картофеля процесс развития завершается раньше, поэтому цветки обычно не успевают повлиять на качество клубней.

Подкормка после цветения: рецепт удобрений

Лучшее время для подкормки картофеля - это первые две недели после завершения цветения. В этот период растения еще активно развиваются, поэтому подкормка по листу будет максимально эффективной.

Для этого в ведре воды растворяют столовую ложку монокалийфосфата. Обязательно проверьте, чтобы удобрение содержало минимум азота или не имело его вообще.

Добавьте 2 грамма борной кислоты, предварительно растворенной в горячей воде. Полученным раствором нужно опрыскивать листья в пасмурную погоду или вечером. Такая подкормка укрепит растения и будет способствовать формированию крупных и плотных клубней.

Своевременная подкормка картофеля может значительно улучшить урожай (фото: Freepik)

Когда и какие сорта подкармливать

Подкормка листьев работает лучше всего для средних и поздних сортов, которые в июле еще активно растут. Именно в это время они способны эффективно усвоить питательные вещества из удобрений.

В результате осенью вы получите крупные клубни с высокой лежкостью. Ранние сорта, наоборот, уже к концу июля начинают желтеть и увядать. Их желательно подкармливать в начале месяца, если вообще есть такая необходимость.

Позже такая процедура просто не даст результата. Понимание этих нюансов поможет максимально эффективно использовать каждый куст и повысить урожайность даже на небольшой площади.