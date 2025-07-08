ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як поливати огірки, щоб вони виросли великі та смачні: науковий метод

Вівторок 08 липня 2025 12:08
UA EN RU
Як поливати огірки, щоб вони виросли великі та смачні: науковий метод Яких правил слід дотримуватись при поливу огірків (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Огірки - дуже вологолюбна культура, яка чутливо реагує на найменшу нестачу води. Щоб отримати соковиті зеленці, потрібно враховувати не лише частоту, а й об’єм, час доби та температуру води.

РБК-Україна розповідає про основні правила поливу огірків у відкритому ґрунті.

Як часто поливати огірки

Частота поливу залежить від погоди, типу ґрунту, віку рослин і місця вирощування. У середньому в спокійні літні дні достатньо поливати огірки 2-3 рази на тиждень.

Під час активного цвітіння та плодоношення рослини споживають набагато більше вологи. Якщо листя втратило тургор (обвисло), це сигнал, що рослині бракує води. Молоді огірки потребують меншого поливу, ніж дорослі плодоносні кущі.

Полив у спеку та засуху

У спекотні липневі дні огірки потребують щоденного, а іноді й дворазового поливу - вранці та ввечері. Один дорослий кущ може втрачати до 2-3 літрів води за день через листя. Ночами випаровування зменшується, але не зупиняється повністю.

Якщо не забезпечити достатній об’єм вологи, рослина почне в’янути й скидати зав’язь. У посуху важливо не допускати пересихання ґрунту навіть на добу.

Полив у прохолодну та дощову погоду

Коли температура повітря знижується, а земля залишається вологою від дощу, поливи варто призупинити. Надлишок води при низькій температурі призводить до загнивання коренів і хвороб.

У відкритому ґрунті зволоження припиняють відразу, у теплиці - через кілька днів після похолодання. При температурі нижче 18 °C коренева система огірків майже не всмоктує вологу. Застій води небезпечний так само, як і її нестача.

Як поливати огірки, щоб вони виросли великі та смачні: науковий методОгірки вкрай чутливі до якості поливу (фото: Pixabay)

Як правильно поливати

Об’єм води під кущ залежить від структури ґрунту - на легких ґрунтах краще поливати частіше, але менше. На пісках достатньо 3-4 літри під кущ, на глинах - до 8 літрів.

Якщо поливати поверхнево, волога не доходить до коріння і створює кірку на ґрунті. Краще рідше, але глибоко - так корені ростимуть глибше й міцніше. Не варто поливати зверху по листю - це підвищує ризик захворювань.

Найкращий час для поливу

Поливати огірки слід вранці до 9 години або ввечері після 18:00. У спеку краще обрати ранок, щоб рослина мала запас вологи на день. Вдень поливати не варто - краплі на листі під палючим сонцем викликають опіки.

Увечері, якщо немає високої вологості, також допустимо поливати, але рослини мають встигнути обсохнути до ночі. Чим стабільніший графік поливу - тим краще для огірків.

Температура води

Огірки дуже чутливі до температури води - полив із криниці або свердловини може викликати стрес. Найкраще використовувати воду температурою від 20 °C і вище. Ідеально - відстояна вода з бочки, нагріта сонцем.

Прохолодна вода уповільнює розвиток, викликає жовтіння листя та може стати причиною хвороб. Завжди перевіряйте воду перед поливом - холод огірки не пробачають.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів Bob Vila, Real Simple та DIY Joy.

Читайте РБК-Україна в Google News
Огірки Рослини Сад і огород
Новини
Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського