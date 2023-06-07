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Ви повинні негайно вивести війська з України, - Держдеп передав меседжі владі РФ

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Середа 07 червня 2023 02:50
Ви повинні негайно вивести війська з України, - Держдеп передав меседжі владі РФ Фото: Державний департамент США передав меседжі російській владі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після підриву військами РФ Каховської ГЕС Державний департамент Сполучених Штатів передав чіткий меседж міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Держдепартаменту Веданта Патела.

Під час пресбрифінгу російський журналіст запитав, чи є підрив Каховської ГЕС нагодою для телефонної розмови між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим.

"Наш меседж до міністра закордонних справ Лаврова та будь-якого офіційного представника РФ є дуже чітким: ви повинні вийти з України, ви повинні негайно вивести свої сили й припинити своє незаконне й невиправдане вторгнення в Україну", - сказав Пател журналісту РФ.

Також, заступник речника Держдепу наголосив на звільненні незаконно ув'язнених Росією амераканців Пола Вілана й Евана Грешковича.

Реакція США на підрив Каховської ГЕС

Джо Байден відповідаючи на запитання журналістки про наслідки знищення греблі заявив, що Сполучені Штати не залишать це просто так і допоможуть Україні.

Координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповів, що США вивчають повідомлення щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС.

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