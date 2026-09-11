"Ви потрапите до пекла": Трамп зробив незвичайну заяву перед виборами

Президент США Дональд Трамп закликав американців обов’язково прийти на виборчі дільниці 3 листопада. Під час виступу на з'їзді республіканців він використав незвичайне формулювання, пояснюючи наслідки відмови від голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал "Donald Trump російською".

Трамп звернувся до прихильників із закликом не ігнорувати вибори та скористатися своїм правом голосу. За його словами, участь у голосуванні потрібна для спільної боротьби з комуністами.

"Знаєте, що станеться, якщо ви не проголосуєте? Ви потрапите до пекла. Ви це знаєте. Добре? Ви потрапите до пекла. І я не хочу, щоб це з вами сталося, тому, будь ласка, йдіть і голосуйте. Тому що разом ми переможемо комуністів", - заявив президент США на з'їзді республіканців.

Таким чином, Трамп пов'язав відмову від участі у виборах із вкрай негативними наслідками та закликав своїх прихильників прийти на виборчі дільниці 3 листопада.

Зазначимо, Дональд Трамп раніше обіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів у разі збереження Республіканської партії контролю над Конгресом після листопадових проміжних виборів. Президент США назвав таку виплату дивідендом Трампа і представив її як винагороду громадянам за економічні успіхи країни.