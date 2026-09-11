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"Ви потрапите до пекла": Трамп зробив незвичайну заяву перед виборами

11:14 11.09.2026 Пт
2 хв
Трамп зробив прихильникам попередження, яке точно не залишилося непоміченим
aimg Анастасія Никончук
"Ви потрапите до пекла": Трамп зробив незвичайну заяву перед виборами Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
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Президент США Дональд Трамп закликав американців обов’язково прийти на виборчі дільниці 3 листопада. Під час виступу на з'їзді республіканців він використав незвичайне формулювання, пояснюючи наслідки відмови від голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал "Donald Trump російською".

Трамп звернувся до прихильників із закликом не ігнорувати вибори та скористатися своїм правом голосу. За його словами, участь у голосуванні потрібна для спільної боротьби з комуністами.

"Знаєте, що станеться, якщо ви не проголосуєте? Ви потрапите до пекла. Ви це знаєте. Добре? Ви потрапите до пекла. І я не хочу, щоб це з вами сталося, тому, будь ласка, йдіть і голосуйте. Тому що разом ми переможемо комуністів", - заявив президент США на з'їзді республіканців.

Таким чином, Трамп пов'язав відмову від участі у виборах із вкрай негативними наслідками та закликав своїх прихильників прийти на виборчі дільниці 3 листопада.

Зазначимо, Дональд Трамп раніше обіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів у разі збереження Республіканської партії контролю над Конгресом після листопадових проміжних виборів. Президент США назвав таку виплату дивідендом Трампа і представив її як винагороду громадянам за економічні успіхи країни.

Нагадуємо, що у Білому домі почали готуватися до можливої поразки Республіканської партії на листопадових проміжних виборах до Конгресу США. За даними двох джерел, юридичне управління адміністрації проводить закриті брифінги для політичних призначенців, присвячені підготовці до посилення парламентського нагляду у разі значних успіхів демократів.

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