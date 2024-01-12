"Ви порвали кайдани". Сунак процитував Тараса Шевченка під час виступу у Верховній Раді

Під час свого звернення до українських нардепів Сунак згадав слова з відомого віршу Шевченка "Заповіт".

"За словами Шевченка "ви порвали кайдани" і приєднались до сім'ї вільних народів. Адже зрештою йдеться більше ніж про безпеку. Зараз йдеться про право України, як незалежної держави, визначати своє майбутнє. Йдеться по право усіх націй закріплене у статуті ООН визначати своє майбутнє", - сказав Сунак.

Ймовірно, він мав на увазі ось ці рядки з вірша Шевченка:

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

Окрім цього Сунак згадав і слова одного з найвідоміших своїх попередників Вінстона Черчилля та його порівняння видів націоналізму у різних країнах.

"Як казав Черчилль "є два види націоналізму: захоплення верховним панування шляхом ваги або сили, яке він назвав небезпекою і пороком, або націоналізм, який походить від любові до батьківщини та готовності померти за свою країну. Любові до традицій, культури та поступової розбудови". Він назвав це першою із чеснот", - сказав Сунак.

На його думку, це є одним із найбільш точних описів війни Росії проти України

"Ця війна почалась в оманливому розумі людини, яка потрапила в полон міражу давно померлої імперії. Якщо Путін переможе в Україні - він не зупиниться. От чому союзники побачили надзвичайну важливість цієї боротьби та об'єдналися за ради вас. Допомога Україні - це інвестиція у нашу колективну безпеку. Лише перемога України допоможи стримати Путіна", - підкреслив він.