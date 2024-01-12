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"Вы порвали кандалы". Сунак процитировал Тараса Шевченко во время выступления в Верховной Раде

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак процитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время выступления перед нардепами в Верховной Раде вечером пятницы, 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Раде.

Во время своего обращения к украинским нардепам Сунак вспомнил слова из известного стихотворения Шевченко "Завет".

"По словам Шевченко "вы порвали кандалы" и присоединились к семье свободных народов. Ведь в конце концов речь больше о безопасности. Сейчас речь идет о праве Украины, как независимого государства, определять свое будущее. Речь идет о праве всех наций закрепленное в уставе ООН определять свое будущее", - сказал Сунак.

Вероятно, он имел в виду вот эти строки из стихотворения Шевченко:

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

Кроме этого, Сунак вспомнил и слова одного из самых известных своих предшественников Уинстона Черчилля и его сравнения видов национализма в разных странах.

"Как говорил Черчилль" есть два вида национализма: восхищение верховным владычеством путем веса или силы, которое он назвал опасностью и пороком, или национализм, происходящий от любви к родине и готовности умереть за свою страну. Любви к традициям, культуре и постепенному развитию". Он назвал это первой из добродетелей", - сказал Сунак.

По его мнению, это одно из самых точных описаний войны России против Украины

"Эта война началась в обманчивом уме человека, который попал в плен миража умершей империи. Если Путин победит в Украине - он не остановится. Вот почему союзники увидели чрезвычайную важность этой борьбы и объединились ради вас. Помощь Украине - это инвестиция в нашу коллективную безопасность. Только победа Украины поможет сдержать Путина", - подчеркнул он.

 

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Тарас ШевченкоВерховная радаРиши Сунак