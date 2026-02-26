Ви ніколи не бачили пташенят голубів, і ось чому: орнітолог розкрила "секрет" птахів

Головне:

Де ховаються пташенята?

Як пояснює орнітолог, голуб за своєю природою є скельним мешканцем, який звик жити у скельних нішах або дуплах. У міських умовах птахи шукають аналоги таких місць, тому облаштовують гнізда та виводять потомство на горищах.

Оскільки люди рідко бувають у таких місцях, побачити пташенят майже неможливо.

Особливості вигодовування та дорослішання

Ще одна причина полягає в тому, що голубенята дуже довго залишаються в гнізді.

Весь цей час батьки вигодовують їх "пташиним молоком" - спеціальним сироподібним поживним секретом, який після вилуплення пташенят виробляється у зобі як самця, так і самки.

Завдяки такому інтенсивному живленню, на момент вильоту з гнізда молоді голуби вже повністю оперені та виглядають як дорослі особини.

