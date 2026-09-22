"Ви - наступні": розвідка лякає Стубба російською загрозою

Президент Фінляндії Олександр Стубб розповів, що розвідки деяких країн його попередили - його держава може стати наступною жертвою російської агресії. Однак він стверджує, що до погроз Москви треба ставитись холоднокровніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Стубб вказав на "надмірну реакцію" деяких розвідувальних служб, які кажуть, що "ви наступні" щодо російського вторгнення.
"Ми не бачимо доказів цього", – сказав він.
Політик каже - Європа має бути пильною, та не засмученою.
"Але, знаєте, у нас найдовший кордон у НАТО з Росією, це половина кордону. Згідно з нашою розвідкою, ми бачимо, що зараз є активність, але безпосередньої військової загрози немає", - додав президент Фінляндії.
Ще політик зазначив - повномасштабна військова ескалація не відповідає інтересам Росії, а також не відповідає її можливостям.
"Тож вони продовжуватимуть залякувати, а нам просто потрібно бути, як я вже казав, холоднокровними, спокійними та зібраними в цій ситуації", - підсумував Стубб.
Як відомо, Москва останнім часом все частіше йде на провокації країн НАТО, особливо це стосується вторгнення дронів на територію іноземних держав.
Попри виважену реакцію Хельсінків, Стубб закликав громадян Фінляндії бути готовими до можливих диверсій у країні.
Відомо, що Фінляндія все ж готується до ймовірного відторгнення ворога - у Балтійському морі тренують захоплення суден через високу загрозу РФ.