UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ви нам не потрібні. Командування РФ не піклується про військових у разі наступу ЗСУ (перехоплення)

Фото: командування РФ не дбає про військових у разі наступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське військове командування кинуло своїх солдатів і сказало їм самим дбати про відступ у разі наступу українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови росіян, опублікованої Головним управлінням розвідки Міноборони.

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови військового так званої "ДНР" зі своєю дружиною. Вона розповіла, що не може зв'язатися з їхнім сином та інформацію отримує від матері іншого російського військового.

Вона розповіла, що їхніх дітей-загарбників кинуло російське командування і сказало: "Якщо якийсь наступ або відступ, тікайте, як хочете, ви нам нах*й не потрібні".

Далі жінка, ймовірно, зачитала повідомлення сина своєї знайомої, який описує успіхи ЗСУ: "У мене починалася паніка, трясе всього... сьогодні нас відх*яріли з HIMARS - п'ять HIMARS прилетіло на "Блочок", Фільтрувальну (райони Єнакієвого - ред. )".

Нагадаємо, російське військове командування почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.

При цьому повістки почали активно роздавати інтелігенції із центральних районів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки