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Ви нам не потрібні. Командування РФ не піклується про військових у разі наступу ЗСУ (перехоплення)

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Середа 28 вересня 2022 19:35
Ви нам не потрібні. Командування РФ не піклується про військових у разі наступу ЗСУ (перехоплення) Фото: командування РФ не дбає про військових у разі наступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське військове командування кинуло своїх солдатів і сказало їм самим дбати про відступ у разі наступу українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови росіян, опублікованої Головним управлінням розвідки Міноборони.

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови військового так званої "ДНР" зі своєю дружиною. Вона розповіла, що не може зв'язатися з їхнім сином та інформацію отримує від матері іншого російського військового.

Вона розповіла, що їхніх дітей-загарбників кинуло російське командування і сказало: "Якщо якийсь наступ або відступ, тікайте, як хочете, ви нам нах*й не потрібні".

Далі жінка, ймовірно, зачитала повідомлення сина своєї знайомої, який описує успіхи ЗСУ: "У мене починалася паніка, трясе всього... сьогодні нас відх*яріли з HIMARS - п'ять HIMARS прилетіло на "Блочок", Фільтрувальну (райони Єнакієвого - ред. )".

Нагадаємо, російське військове командування почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.

При цьому повістки почали активно роздавати інтелігенції із центральних районів РФ.

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