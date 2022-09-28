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Вы нам не нужны. Командование РФ не заботится о военных в случае наступления ВСУ (перехват)

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 19:35
Вы нам не нужны. Командование РФ не заботится о военных в случае наступления ВСУ (перехват) Фото: командование РФ не заботится о военных в случае наступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское военное командование бросило своих солдат и сказало им самим заботиться об отступлении в случае наступления украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора россиян, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора военного так называемой "ДНР" со своей женой. Она рассказала, что не может связаться с их сыном и информацию получает от матери другого российского военного.

Она рассказала, что их детей-захватчиков бросило российское командование и сказало: "Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны".

Далее женщина, видимо, зачитала сообщение сына своей знакомой, который описывает успехи ВСУ: "У меня начиналася паника, трясет всего... сегодня нас отх*ярили с HIMARS - пять HIMARS прилетело на "Блочок", Фильтровальную (районы Енакиевого - ред.)".

Напомним, российское военное командование начало перебрасывать на войну против Украины мобилизованных россиян без подготовки.

При этом повестки начали активно раздавать интеллигенции с центральных районов РФ.

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Главное управление разведки
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