"Ви не Іран та Афганістан". Сенатор Грем обіцяє підтримку Україні, але у США "є і свої проблеми"

Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, однак "в американського народу теж є свої проблеми та потреби".

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Мені досить складно говорити про Україну, якщо я не говорю про кордон (США з Мексикою, - ред.). Я тут, щоб сказати народу України: я хочу бути з вами. Але зрозумійте, будь ласка, що в Америки теж є свої проблеми", - сказав Грем.

Американський сенатор додав, що українці повинні боротися, адже вони воюють за свою країну.

"Коли я виходжу на сушу, я не маю на увазі добро. Коли я приїду додому, я розповім: це не Ірак та Афганістан. Люди тут хочуть боротися. Ви вистояли. У вас майже нічого не було. Ви повинні були впасти через чотири тижні. Через два роки ви все ще боретесь. Ми збираємося допомогти вам. Але треба також розуміти, що американські платники податків і американський народ теж мають потреби", - зазначив Грем.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження постачання зброї й не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування.

Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників та підписати президент.