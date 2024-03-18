"Вы не Иран и Афганистан". Сенатор Грэм обещает поддержку Украине, но у США "есть и свои проблемы"

Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину, однако "у американского народа тоже есть свои проблемы и потребности".

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

"Мне достаточно сложно говорить об Украине, если я не говорю о границе (США с Мексикой, - ред.). Я здесь, чтобы сказать народу Украины: я хочу быть с вами. Но поймите, пожалуйста, что у Америки тоже есть свои проблемы", - сказал Грэм.

Американский сенатор добавил, что украинцы должны бороться, потому что они воюют за свою страну.

"Когда я выхожу на сушу, я не имею в виду добро. Когда я приеду домой, я расскажу: это не Ирак и Афганистан. Люди здесь хотят бороться. Вы выстояли. У вас почти ничего не было. Вы должны были упасть через четыре недели. Через два года вы все еще боретесь. Мы собираемся помочь вам. Но надо также понимать, что у американских налогоплательщиков и американского народа тоже есть потребности", - отметил Грэм.

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продолжения снабжения оружием и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.