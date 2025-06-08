"Ви не дістанетесь до Гази": Ізраїль звернувся до гуманітарного судна з Гретою Тунберг

Ізраїль заявив, що не допустить судно з гуманітарною допомогою до Гази. На борту перебуває група активістів на чолі з Гретою Тунберг, які намагаються прорвати морську блокаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
На борту судна Madleen, яке вийшло минулої неділі з Сицилії, разом з 22-річною Тунберг знаходяться ще одинадцять активістів.
Вони збираються прорвати морську блокаду Гази та доставити в анклав гуманітарну допомогу.
За даними коаліції "Флотилія свободи", яка керує судном, Madleen знаходиться в 160 морських милях від Гази, і активісти розраховують досягти територіальних вод сектора вже в неділю.
Однак у своєму пості в X міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що дав вказівку Армії оборони Ізраїлю не допустити судно до берега і вжити для цього "всіх необхідних заходів".
"Ви повинні повернути назад, тому що ви не досягнете Гази. Я дав вказівку Армії оборони Ізраїлю діяти так, щоб флотилія Madleen не досягла берегів Гази, і вжити для цього всіх необхідних заходів", - сказав він.
Нагадаємо, що напочатку місяця військові сили Ізраїлю заявили про продовження активного наступу в Газі, попри перемовини з ХАМАС.
За попередніми даними ЦАХАЛ розраховував на розширення операції включатиме зокрема нові райони.
Не так давно у мережі було оприлюднено текст проекту нової мирної угоди США про припинення вогню в Газі. У документі зокрема описано чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також вказані умови подальших переговорів між сторонами.
РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф.
Натомість високопоставлений чиновник ХАМАС Басем Наїм зазначив, що терористичне угруповання не відхилило пропозицію, однак наполягає на тому, що реакція Ізраїлю на пропозицію була несумісною з тим, про що було домовлено від початку.
Він розповів, що позиція Віткоффа щодо терористичної групи нібито є "несправедливою" та демонструє "повну упередженість" до Ізраїлю.
Однак США розкритикували відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі. Ми повідомляли, як Віткофф відповів ХАМАСу.
Детальніше про кожен пункт плану - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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