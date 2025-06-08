"Ви не дістанетесь до Гази": Ізраїль звернувся до гуманітарного судна з Гретою Тунберг

На борту судна Madleen, яке вийшло минулої неділі з Сицилії, разом з 22-річною Тунберг знаходяться ще одинадцять активістів.

Вони збираються прорвати морську блокаду Гази та доставити в анклав гуманітарну допомогу.

За даними коаліції "Флотилія свободи", яка керує судном, Madleen знаходиться в 160 морських милях від Гази, і активісти розраховують досягти територіальних вод сектора вже в неділю.

Однак у своєму пості в X міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що дав вказівку Армії оборони Ізраїлю не допустити судно до берега і вжити для цього "всіх необхідних заходів".

"Ви повинні повернути назад, тому що ви не досягнете Гази. Я дав вказівку Армії оборони Ізраїлю діяти так, щоб флотилія Madleen не досягла берегів Гази, і вжити для цього всіх необхідних заходів", - сказав він.