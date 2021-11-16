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Не входит в "список визитеров". Минюст Грузии объяснил Денисовой недопуск к Саакашвили 

Автор: Мария Кучерявец

Министерства юстиции Грузии отправило омбудсмену Людмиле Денисовой ответ относительно ее недопуска к Михаилу Саакашвили. Там пояснили, что она не входит в "список визитеров" заключенных, которые предусмотрены грузинским законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Facebook.

"Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, к нему допускаются лишь те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу", - рассказала Денисова.

Она отметила, что обращалась с просьбой встретиться с руководителем и главным врачом медучреждения тюрьмы, где находится Саакашвили, однако не получила никакого ответа.

"Во время ожидания адвокат вынес мне письмо от Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что уже третий день почти не встает с кровати, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где размещено Михаила, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача", - добавляет Денисова.

Как подчеркнула омбудсмен консилиум и личный врач к Саакашвили не допускаются.

Напомним, сегодня 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили навестить в тюрьме Михаила Саакашвили, однако о причинах ей пообещали сообщить позже.

После чего в Министерстве юстиции Грузии отреагировали на недопуск омбудсмена, заявив, что они "не обязаны этого делать".

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Михаил СаакашвилиГрузияТбилисиДенисова