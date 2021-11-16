Не входить до "списку візитерів". Мін'юст Грузії пояснив Денісовій недопуск до Саакашвілі 

"Міністерство зазначило, що "враховуючи стан здоров’я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєво важливих медичних послуг, а також зобов’язання пенітенціарного закладу щодо забезпечення його здоров’я та безпеки, до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені Кодексом Грузії "Про взяття під варту", - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що зверталася з проханням зустрітися з керівником та головним лікарем медзакладу в’язниці, де перебуває Саакашвілі, однак не одержала жодної відповіді.

"Під час очікування адвокат виніс мені листа від Михайла Саакашвілі, в якому він повідомляє, що вже третій день майже не підводиться з ліжка, а результати його аналізів погіршуються. У палаті, де розміщено Міхеіла, відсутнє медичне обладнання й, навіть, кнопка виклику лікаря", - додає Денісова.

Як наголосила омбудсмен консиліум та особистий лікар до Саакашвілі досі не допускаються.