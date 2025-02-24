Входить до п'ятірки найбільших у Росії. В ЦПД розповіли про атакований вночі НПЗ

Удари по російських НПЗ

​З вересня 2023 року Україна здійснила близько ста ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та нафтобазах на території Росії. Удари по НПЗ мають стратегічну мету - послабити економічний і військовий потенціал Росії. Насамперед вони спрямовані на зменшення доходів від експорту нафтопродуктів, що є одним з ключових джерел фінансування російської війни проти України. Крім того, удари створюють дефіцит пального для військової техніки та логістики, що ускладнює постачання армії РФ.

В ніч на 11 лютого Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, а також Сили спеціальних операцій атакували Саратовський нафтопереробний завод.

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