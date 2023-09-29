Входили до елітного спецназу РФ. Викрито диверсантів, які "працювали" в Україні та ЄС

"Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – сил спеціальних операційЗС РФ", - йдеться в повідомленні СБУ.

Хто входить до складу?

Серед них - чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

Крім того, за даними ДБР, про підозри повідомили:

колишньому начальнику головного управління генерального штабу збройних сил рф Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року);

командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" головного управління генерального штабу збройних сил РФ генерал-майору Андрію Авер'янову. До речі, генерал Авер’янов зараз входить до близького кола російського диктатора путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепига та Олександр Мишкін.

Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів - зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби.

ЄС

Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і диверсій на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.

Зокрема, співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій зс рф до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році.

"Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі", - додали в СБУ.

Україна

За вказівкою Кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове на Луганщині.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10".

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків «л/днр» у район міста Первомайськ, що на Луганщині. Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою.

Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій ЗС РФ періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.

Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти. При цьому нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки.

Викрито командування та співробітники елітного спецназу Росії, які здійснювали диверсії в Україні та ЄС (facebook.com/pgo.gov.ua)

Підпорядковуються Путіну

"Через "специфіку" завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику Генштаба РФ але "в окремих випадках" підпорядковуються безпосередньо Путіну.

Співробітники СБУ встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів проти України та держав ЄС.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій зс рф, а також їхнім пособникам з числа бойовиків "ЛДНР", повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).