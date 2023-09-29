Входили в элитный спецназ РФ. Разоблачены диверсанты, которые "работали" в Украине и ЕС

"Служба безопасности и ДБР установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб - сил специальных операций ВС РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Кто входит в состав?

Среди них - действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, занимавший в 2014 году должность командира спецназа российского ГРУ.

Кроме того, по данным ГБР, о подозрениях сообщили:

бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года);

командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-майору Андрею Аверьянову. Кстати, генерал Аверьянов сейчас входит в близкий круг российского диктатора Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.

Также подозрения получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов - предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а затем начал работать на российские спецслужбы.

ЕС

Кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и диверсиям на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии.

В частности, сотрудники СБУ и ДБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность сил спецопераций с РФ к подрыву состава с вооружением в г. Врбетице в Чехии в 2014 году.

"Таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе", - добавили в СБУ.

Украина

По указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного состава ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в г. Сватово Луганской области.

По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10".

29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков "ЛДНР" в район города Первомайск Луганщины. Оттуда агрессор запустил дроны в направлении состава ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой.

В результате вражеского попадания на складах произошла детонация всего хранившегося там запаса боеприпасов.

После полномасштабного вторжения диверсанты сил спецопераций ВС РФ периодически атакуют позиции сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины.

Во время "вылазок" эти ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Госпогранслужбы и взрывать их военные объекты. При этом нередко "целями" вражеских диверсантов становятся гражданские местные жители, их дома и автомобили.

Разоблачены командования и сотрудники элитного спецназа России, которые совершали диверсии в Украине и ЕС (facebook.com/pgo.gov.ua)

Подчиняются Путину

"Из-за "специфики" задач силы спецопераций подотчетны начальнику Генштаба РФ но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно Путину.

Сотрудники СБУ установили всех лиц, причастных к упомянутым преступлениям против Украины и государств ЕС.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций из России, а также их пособникам из числа боевиков "ЛДНР", сообщено о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).