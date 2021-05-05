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Станцию метро "Майдан Независимости" в Киеве открыли

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 20:09
Станцию метро "Майдан Независимости" в Киеве открыли Фото: станция "Майдан Независимости" вновь открыта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве открыли на вход и выход центральную станцию метро "Майдан Независимости". По состоянию на сейчас столичный метрополитен работает в обычном режиме.

Об этом говорится в заявлении "Киевского метрополитена" на странице в Facebook.

"Станция "Майдан Независимости" открыта на вход и выход. Метро работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене.

В метрополитене не пояснили, что именно привело к тому, что станцию пришлось временно закрыть.

Напомним, сегодня в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". В то же время пересадка на станцию "Крещатик" продолжала работать. В метрополитене заявляли, что станцию пришлось закрыть по техническим причинам.

Как известно, в субботу, 1 мая метро Киева возобновило полноценную работу после локдауна. Столичные власти отменили проезд в подземке и других видах транспорта по специальным пропускам. А сегодня на одной из станций столичного метро образовалась давка.

Добавим, в Киеве планируют продлить маршрут скоростного трамвая.

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