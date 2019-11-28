Вход по спискам: как у Зеленского меняют правила выборов

Верховная рада собирается до конца года проголосовать за Избирательный кодекс с учетом предложений, поступивших от президента Владимира Зеленского. Он не стал подписывать редакцию кодекса, принятую в июле парламентом прошлого созыва. В сентябре Зеленский вернул Раде документ с рядом своих замечаний.

Правки президента

По своей сути Избирательный кодекс – это комплексный закон, который регулирует проведение президентских, парламентских и местных выборов. Он должен объединить в одном документе все законодательные нормы, связанные с избирательным процессом.

Парламентский комитет по вопросам государственной власти поддержал все предложения, направленные Зеленским. Профильный подкомитет, где большинство представителей – члены фракции "Слуга народа", уже подготовил документ с необходимыми поправками к тексту кодекса.

Этот документ насчитывает почти 1300 страниц, вчера он появился на сайте Рады. Основная часть из этих поправок касается парламентских выборов и устранения несоответствий с другими законами. Многие члены комитета признаются, что пока не успели ознакомится с этими изменениями.

"Утром 13 ноября к нам поступили предложения к кодексу от ЦИК. Поэтому его рассмотрение перенесли на заседание комитета, состоявшееся 15 ноября. Но за этот срок было практически невозможно ознакомиться с таким масштабным документом. Тогда же на комитете сказали, что в документ еще внесут технико-юридические поправки", – рассказал РБК-Украина первый замглавы комитета Роман Лозинский ("Голос").

Верховная рада рассмотрит финальный вариант Избирательного кодекса с замечаниями Зеленского (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Финальный вариант документа появился только две недели спустя – 27 ноября. Кроме того, по словам Лозинского, на первом этапе поправки к кодексу готовила целая рабочая группа. В ее состав входили эксперты Совета Европы и представители Общественной сети ОПОРА.

"Но все выглядит так, что потом этот процесс ушел в тень. Поэтому мы будем тщательно анализировать окончательный документ. Нужно увидеть, не появилось ли в нем во время технико-юридической обработки каких-либо существенных и концептуальных изменений", – добавил Лозинский.

Для принятия документа Раде понадобится 226 голосов "за". Это при условии, что депутаты учтут все замечания Зеленского. Если парламент примет кодекс до конца года, то большинство его норм вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Проще говоря, если в следующем году состоятся досрочные выборы парламента или президента – они пройдут по новым правилам. Изменения не коснутся только местных выборов, намеченных на 2020 год.

"У нас сейчас регулярно проходят выборы в ОТО, люди уже привыкли к старому закону о местных выборах. Сейчас за полгода нереально переучить людей, как на практике использовать новый кодекс. Чтобы кардинально не менять эту систему, то в части местных выборов кодекс вступит в силу через год – с 1 января 2021 года", – рассказал РБК-Украина замглавы профильного комитета Рады Александр Качура ("Слуга народа").

Открыть списки

Президент предложил депутатам пересмотреть систему открытых списков для парламентских выборов. По его оценке, модель, заложенная в кодексе, частично сохраняет принцип закрытых списков.

РБК-Украина уже рассказывало, что в Избирательном кодексе предусмотрена новая для Украины процедура парламентских выборов – пропорциональная система с открытыми региональными списками.

Она предполагает, что выборы будут проходить в 27 избирательных регионах. В каждом отдельно взятом регионе политические партии выдвигают несколько своих кандидатов. Все они также включены в общенациональный список партии, одинаковый для всей страны.

Суть открытых списков в данном случае сводится к тому, что в Раду проходят те кандидаты из регионального списка, которые получили самый высокий результат. Причем от одного региона могут пройти одновременно несколько кандидатов от одной партии.

На выборах избиратель может проголосовать как за политическую силу, так и за одного из ее кандидатов в списке. Беспартийные политики лишаются возможности баллотироваться в Раду. Проходной барьер для партий составляет пять процентов.

Во время подсчета результатов голосования Центризбирком использует избирательную квоту. Это сумма всех голосов, отданных за все партии, которые проходят в парламент, разделенная на количество народных депутатов в ВР – 450.

Сначала ЦИК должен подсчитать, сколько депутатов партии проведут в каждом из регионов. Затем оставшееся количество "вакантных" мандатов комиссия распределяет между общегосударственными списками партий.

Правда, открытыми их назвать нельзя, поскольку в них порядок кандидатов заранее зафиксирован съездом партии. Но если кандидат уже получил мандат по результатам в регионе, то его фамилия не фигурирует при распределении мандатов в общем списке.

Следующие выборы Верховной рады должны пройти по новым правилам (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

К тому же в случае прохождения в парламент каждая партия автоматически может завести первую десятку кандидатов из своего общенационального списка. Эта норма появилась в кодексе перед его принятием во втором чтении.

Ее как раз и раскритиковал президент. По словам Качуры, в ней фактически заложена закрытая пропорциональная система. Поэтому, переписывая кодекс, в "Слуге народа" решили оставить зафиксированным лишь первое место списка – лидера партии.

"Например, если Зеленский или Тимошенко агитируют по всей стране, будет нецелесообразно прикреплять их к какому-то одному региону. Но все другие будут заниматься кампанией в регионе и включены в один из региональных списков. Если партия преодолевает пятипроцентный барьер – лидер списка проходит автоматически", – объяснил Качура.

Аналогичная система предусмотрена кодексом и для областных, и для местных выборов в городах с населением более 90 тысяч человек. Вместо нее в профильном комитете решили пока оставить ту модель, которая действовала для местных выборов в 2015 году.

"Но позже мы будем дорабатывать эту систему, чтобы устранить такие ситуации, когда у нас от одного округа нет депутата, а от другого – сразу два, как например, сейчас в Киеве", – сказал Качура.

Кроме того, в профильном комитете предлагают упростить вид и форму бюллетеня для голосования на выборах в Раду. Он должен быть более понятным как для избирателей, так и для комиссии при подсчете голосов, отметил Качура.

На нем будут изображены номер и название каждой партии и ФИО ее первого номера – лидера списка. Возле политической партии размещается пустой квадрат, где избиратель должен вписать порядковый номер кандидата в депутаты из регионального списка этой партии.

Деньги на выборы и борьба с двойниками

Еще одно замечание Зеленского касается возмещения партиям средств, потраченных на предвыборную кампанию. Из принятой, но не вступившей в силу редакции кодекса следует, что партии, набравшие два и более процентов голосов избирателей, получат право на возмещение расходов на кампанию.

Для этого потребуются значительные выплаты из государственного бюджета, говорится в замечаниях Зеленского. При этом, согласно действующему законодательству, возмещение средств предусмотрено только для тех партий, которые прошли в Раду.

Кроме того, депутаты планируют ограничить максимальную сумму расходов на кампанию – до четырех тысяч размеров минимальных зарплат (примерно 16,7 млн гривен). В нынешнем законодательстве эти ограничения уже существуют, тогда как в самом кодексе о них не упоминается.

По оценке Зеленского, к потерям доходной части бюджета приведут и новые условия возврата залога кандидатам и партиям, которые не победили в избирательных гонках.

Например, в текущей версии кодекса предлагается возвращать залог кандидату на пост президента или городского главы, если он получил не менее семи процентов голосов избирателей. В случае с партиями – если она набрала не менее двух процентов поддержки. Эти условия, по рекомендации президента, в профильном комитете решили убрать.

Команда Зеленского хочет бороться с "двойниками" на выборах (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также в "Слуге народа" дополнили кодекс нормами о борьбе с "двойниками" на выборах, уточнил Александр Качура. По его словам, Центризбирком сможет потребовать у кандидата подтверждение его членства в той или иной партии или информации о месте его работы.

Обилие "клонов" стало отличительной чертой июльских досрочных выборов в Раду. Наряду с регистрацией однофамильцев, массовым было и клонирование бренда "Слуга народа".

Кандидаты в мажоритарных округах при регистрации в ЦИК в своих личных данных указывали, что они – представители общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий и даже партии под названием "Слуга народа".

На самом деле такая информация зачастую не соответствовала действительности, но у ЦИК не было полномочий проверять эти данные. А потому они вносили те ведомости, которые им предоставил кандидат.

Это далеко не исчерпывающий перечень всех изменений, которые следует внести в кодекс, говорит Качура.

"Но сейчас процедурно мы можем учесть только замечания президента. После этого в любом случае мы будет дорабатывать этот документ. У нас еще будет впереди несколько месяцев, чтобы его комплексно подшлифовать", – добавил парламентарий.