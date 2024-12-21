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Мін'юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки

Субота 21 грудня 2024 21:59
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Мін'юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки Фото: перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко (https://facebook.com/mykola.kucheryavenko)
Автор: Наталія Кава

На повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів. Днями їх атакували російські хакери.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

Він розповів, що це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.

"Мін'юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", - сказав Кучерявенко.

Що передувало

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина розповіла про те, що були атаковані державні реєстри. Через кібератаку було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

За словами Стефанішиної, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.

Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.

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