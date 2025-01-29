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Везуть у кайданках. Росіяни вигадали новий фейк про ЗСУ

Фото: росіяни вигадали новий фейк про ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про українських військових. Нібото бійців ЗСУ везуть на бойове завдання у кайданках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Ворог поширює відео, на якому буцімто українських військових везуть у кайданках на бойове завдання", - йдеться у повідомленні.

Насправді, за даними ЦПД, на відео - російські військові з 15-ї гвардійської мотострілецької бригади, одягнені не у форму Сил оборони України, а говорять вони з виразним російським акцентом.

"Вперше відео опублікував російський Telegram-канал, який висвітлює проблеми ЗC РФ на фронті. Згодом його підхопили російські пропагандисти і створили фейк про те, як нібито порушують права українських військових", - додають в Центрі.

При цьому, ураїнців просять довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про українських військових (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Фейки російських пропагандистів про ЗСУ

В Росії постійно вигадують фейки щодо ЗСУ. Наприклад, в грудні минулого року росіяни масово запустили ІПСО з нібито "отруєною водою" для Збройних сил України. Однак командування ЗСУ спростувало цю інформацію.

До того ж у мережі ширилась інформація про "мільйонні премії генералітету". Однак це фейк, адже премії військових регулюються законами й бюджетом.

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