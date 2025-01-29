Везут в наручниках. Россияне придумали новый фейк о ВСУ

Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных. Якобы бойцов ВСУ везут на боевое задание в наручниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
"Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание", - говорится в сообщении.
На самом деле, по данным ЦПД, на видео - российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным российским акцентом.
"Впервые видео опубликовал российский Telegram-канал, который освещает проблемы ВС РФ на фронте. Впоследствии его подхватили российские пропагандисты и создали фейк о том, как якобы нарушают права украинских военных", - добавляют в Центре.
При этом, ураинцев просят доверять только верифицированным источникам информации.
Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных (t.me/CenterCounteringDisinformation)
В России постоянно придумывают фейки относительно ВСУ. Например, в декабре прошлого года россияне массово запустили ИПСО с якобы "отравленной водой" для Вооруженных сил Украины. Однако командование ВСУ опровергло эту информацию.
К тому же в сети распространялась информация о "миллионных премиях генералитета". Однако это фейк, ведь премии военных регулируются законами и бюджетом.
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