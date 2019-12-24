"Везут через Россию": В центре Симферополя продают ели из Ивано-Франковской области

В оккупированном Симферополе на новогодней ярмарке заметили искусственные елки, привезенные из Прикарпатья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что товар заметили возле здания музыкального театра на проспекте Кирова.

По словам продавца, товар производят на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

"Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал он.

При этом мужчина заверил, что его товар сертифицирован и на него есть все соответствующие документы. Он также рассказал, что его торговые точки с украинским елями работают еще в трех местах столицы оккупированного полуострова.

Напомним, 23 декабря, Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Кроме того, в напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.