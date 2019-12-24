ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Везут через Россию": В центре Симферополя продают ели из Ивано-Франковской области

Новости » Общество     24.12.2019 - 23:46
"Везут через Россию": В центре Симферополя продают ели из Ивано-Франковской области
Иллюстративное фото (krymr.com)

Елки изготавливают на частном предприятии в Ивано-Франковской области и через Россию ввозят в Крым

В оккупированном Симферополе на новогодней ярмарке заметили искусственные елки, привезенные из Прикарпатья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что товар заметили возле здания музыкального театра на проспекте Кирова.

По словам продавца, товар производят на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

"Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал он.

При этом мужчина заверил, что его товар сертифицирован и на него есть все соответствующие документы. Он также рассказал, что его торговые точки с украинским елями работают еще в трех местах столицы оккупированного полуострова.

Напомним, 23 декабря, Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Кроме того, в Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также в ведомстве заявили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Адвокаты обратятся в ЕСПЧ и ООН из-за приговора фигурантам "Хизб ут-Тахрир" Денисова призывает продолжить давление на РФ из-за осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"
Новости Украины СимферопольКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь