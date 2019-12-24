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"Везуть через Росію": у центрі Сімферополя продають ялинки з Івано-Франківської області

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 23:46
"Везуть через Росію": у центрі Сімферополя продають ялинки з Івано-Франківської області
Ілюстративне фото (krymr.com)

Ялинки виготовляють на приватному підприємстві в Івано-Франківській області і через Росію ввозять в Крим

В окупованому Сімферополі на новорічному ярмарку помітили штучні ялинки, привезені з Прикарпаття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначаэться, що товар помітили під будівлею музичного театру на проспекті Кірова.

За словами продавця, товар виробляють на приватному підприємстві в Івано-Франківській області.

"Воно давно їх робить і партіями відправляє до Росії. Ми їх звідти веземо", - розповів він.

При цьому чоловік запевнив, що його товар сертифікований і на нього є всі відповідні документи. Він також розповів, що його торгові точки з українським ялинами працюють ще в трьох місцях столиці окупованого півострова.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху залізничної частини Кримського моста через Керченську протоку.

Крім того, в Представництві президента України в аннексированном Криму нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також у відомстві заявили про нехтуванні Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

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