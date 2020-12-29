Везли под видом паркета: в Сербии таможенники нашли антиквариат из Украины

В ночь на 29 декабря на сербской границе таможенники в грузовике, который перевозил паркет из Украины, нашли более 2 тысяч антикварных предметов. Грузовиком с румынскими номерами управлял 46-летний гражданин Сербии.

Об этом сообщила пресс-служба Сербской таможни.

Во время детального осмотра грузовика таможенники обнаружили, что кабина и ящик для инструментов заполнены незадекларированными антикварными вещами различных периодов, в частности, бронзового века, византийского периода, средневековья, а также предметами древних славян и кельтов.

Всего сербские таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, а также небольшие металлические фигуры. Также были декоративные предметы, такие как браслеты, броши, заколки, зажимы для волос.

Как рассказал водитель, он к коллекции антиквара не имеет отношения, но согласился перевезти предметы из Украины в Сербию за небольшую плату. С водителем должны были связаться после его прибытия в страну назначения.

Напомним, на прошлой неделе пограничники блокировали нелегальный вывоз из Украины одного из восьми уникальных прижизненных изданий "Кобзаря" Тараса Шевченко. У контрабандиста также нашли несколько сотен антикварных монет.