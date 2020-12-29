Везли під виглядом паркету: у Сербії митники знайшли антикваріат з України

У ніч на 29 грудня на сербському кордоні митники у вантажівці, яка перевозила паркет з України, знайшли понад 2 тисячі антикварних предметів. Вантажівкою з румунськими номерами керував 46-річний громадянин Сербії.

Про це повідомила прес-служба Сербської митниці.

Під час детального огляду вантажівки митники виявили, що кабіна та ящик для інструментів заповнені незадекларованими антикварними речами різних періодів, зокрема, бронзового віку, візантійського періоду, середньовіччя, а також предметами давніх слов’ян та кельтів.

Всього сербські митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, а також невеликі металеві фігури. Також були декоративні предмети, такі як браслети, брошки, шпильки, затиски для волосся.

Як розповів водій, він до колекції антиквару не має відношення, але погодився перевезти предмети з України в Сербію за невелику плату. З водієм мали зв'язатися після його прибуття в країну призначення.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники блокували нелегальне вивезення з України одного з восьми унікальних прижиттєвих видань "Кобзаря" Тараса Шевченка. У контрабандиста також знайшли декілька сотень антикварних монет.