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Везли сигареты. Автомобиль контрабандистов наехал на пограничников: есть пострадавший

Фото: автомобиль контрабандистов наехал на пограничников (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 18 мая, контрабандист за рулем автомобиля наехал на пограничный наряд, в результате чего один из военнослужащих был травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Двигаясь в сторону границы, нарушитель проигнорировал требование пограничников остановиться. Не помогли даже выстрелы вверх и по колесам автомобиля", - рассказали в пограничной службе.

В итоге водитель совершил наезд на пограничный наряд, в результате чего один из военнослужащих был травмирован.

Во время поисков охранники границы обнаружили автомобиль, в котором было 10 тыс. пачек сигарет без акциза. Приблизительная стоимость товара - 430 тыс. грн.

Как сообщалось, в 35 километрах от границы с Молдовой - пограничники разоблачили банду контрабандистов. Преступники готовили непригодный к полетам самолет.

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Контрабанда