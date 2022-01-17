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Готовили непригодный к полетам самолет: пограничники разоблачили банду контрабандистов

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Понедельник 17 января 2022 16:41
Готовили непригодный к полетам самолет: пограничники разоблачили банду контрабандистов Фото: пограничники разоблачили банду контрабандистов (mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В 35 километрах от границы с Молдовой - пограничники разоблачили банду контрабандистов. Преступники готовили непригодный к полетам самолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Вчера вечером оперативники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками территориального управления ГБР с м.д.н.п. Черновцы при силовой поддержке спецназовцев "ДОЗОР" обнаружили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы", - пишет пресс-служба.

Преступники готовили списанный и практически не пригодный для полетов самолет АН-2, чтобы доставить подакцизные товары через государственную границу.

В то же время предотвратить преступление удалось благодаря информации очевидцев, которые сообщили о появлении самолета неподалеку от украинско-молдавской границы.

Возле самолета пограничники обнаружили также и вспомогательное оборудование, а именно:

  • средства GPS навигации;
  • бочки с горюче-смазочными материалами;
  • фонари для освещения импровизированной взлетной полосы ночью.

Фото: пограничники разоблачили банду контрабандистов (mvs.gov.ua)

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