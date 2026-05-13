Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Вежу Трампа за 1,5 млрд доларів уже не будуватимуть на Золотому узбережжі Австралії

04:35 13.05.2026 Ср
2 хв
Угоду про будівництво було підписано три місяці тому
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Проєкт будівництва першого в Австралії хмарочоса під брендом Trump Tower на Золотому узбережжі скасували менш ніж за три місяці після підписання угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: У Флориді на честь Трампа перейменували дорогу

Йдеться про 91-поверховий комплекс Trump International Hotel & Tower Gold Coast, який планували побудувати в районі Surfers Paradise у штаті Квінсленд. Проєкт оцінювали майже в 1,5 млрд австралійських доларів. Передбачалося, що вежа стане найвищою будівлею Австралії.

Забудовником виступала австралійська компанія Altus Property Group, яка в лютому підписала угоду з The Trump Organization у Флориді. У комплексі планували розмістити шестизірковий готель, близько 270 елітних апартаментів, ресторани, магазини, пляжний клуб і басейни.

Бренд Trump став "токсичним"

Однак тепер співпрацю сторін припинено. Глава Altus Property Group Девід Янг заявив, що бренд Trump став "токсичним" в Австралії на тлі війни навколо Ірану і політичної ситуації в США. За його словами, це вплинуло на перспективи проєкту і ставлення громадськості.

У The Trump Organization, зі свого боку, заявили, що австралійський девелопер нібито не виконав частину контрактних зобов'язань. При цьому Altus стверджує, що сам проєкт хмарочоса не скасовано остаточно і компанія розглядає співпрацю з іншими люксовими брендами.

Відомо, що будівництво планували почати вже в серпні 2026 року, проте проєкт так і не отримав офіційного погодження місцевої влади. На момент скасування партнерства девелопер ще не подав повноцінну заявку на будівництво до міської ради Gold Coast.

Після оголошення про проєкт в Австралії виникла масштабна суспільна дискусія. У країні з'явилася онлайн-петиція проти будівництва Trump Tower, яка зібрала понад 120 тисяч підписів. Частина жителів і місцевих політиків критикували ідею появи об'єкта під брендом Трампа на тлі міжнародної політики США.

Нагадаємо, суд у США дозволив президенту Дональду Трампу продовжити будівництво бального залу за 400 мільйонів доларів у Білому домі.

