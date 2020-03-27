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Украинцы массово возвращаются в страну за несколько часов до закрытия границ

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 12:25
Украинцы массово возвращаются в страну за несколько часов до закрытия границ
Фото: контрольный пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

За минувшие сутки в страну вернулись более 18 тысяч украинцев

После объявления о закрытии границ Украины из-за пандемии коронавируса украинцы массово возвращаются в страну. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что вчера пограничники совершили более 27 000 пропускных операций, как на въезд так и на выезд.

"Подавляющее большинство - более 18 000 пропускных операций - было осуществлено в отношении граждан Украины, которые возвращались из-за границы. В том числе более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли в пункты пропуска на границе со странами ЕС без транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пеших украинцев пограничники совместно с органами местной власти и ГСЧС перевозили через границу. Из-за роста пассажиропотока, а также дополнительного контроля продолжительность пропускных процедур несколько возросла.

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Опубліковано Artur Orujaliev Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан.

Также сообщалось, что все зарубежные дипломатические учреждения Украины развернут программу "Защита" для помощи украинцам.

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