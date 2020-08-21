На въезде в Одессу образовалась большая пробка

Фото: пробка (РБК-Украина)

На дамбе Хаджибейского лимана идут дорожные работы

На трассе Киев-Одесса образовалась большая пробка. Движение транспорта осложнено из-за дорожных работ.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области и данные Google maps.

"Начались работы по асфальтированию подъездов к мосту через Хаджибейский лиман", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса, пробка растянулась перед выездом на дамбу Хаджибейского лимана, возле поселка Алтестовое.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.