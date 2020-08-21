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На въезде в Одессу образовалась большая пробка

Одесская область, Пятница 21 августа 2020 16:18
На въезде в Одессу образовалась большая пробка
Фото: пробка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На дамбе Хаджибейского лимана идут дорожные работы

На трассе Киев-Одесса образовалась большая пробка. Движение транспорта осложнено из-за дорожных работ.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области и данные Google maps.

"Начались работы по асфальтированию подъездов к мосту через Хаджибейский лиман", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса, пробка растянулась перед выездом на дамбу Хаджибейского лимана, возле поселка Алтестовое.

На въезде в Одессу образовалась большая пробка

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.

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