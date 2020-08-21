На в'їзді в Одесу утворився великий затор

Фото: пробка (РБК-Україна)

На дамбі Хаджибейського лиману йдуть дорожні роботи

На трасі Київ-Одеса утворився великий затор. Рух транспорту ускладнений через дорожніх робіт.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Одеської області і дані Google maps.

"Почалися роботи по асфальтуванню під'їздів до мосту через Хаджибейський лиман", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу, пробка розтягнулася перед виїздом на дамбу Хаджибейського лиману, біля селища Алтестове.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ призначила додаткові потяги з Одеси до Дня Незалежності.