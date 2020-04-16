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От самоизоляции до госпитализации: как будет работать термоконтроль на КПП в Киеве

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 16:18
От самоизоляции до госпитализации: как будет работать термоконтроль на КПП в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госпитализировать будут тех, у кого температура составляет 38 градусов и выше

В Киевской городской государственной администрации сообщили, как будет работать температурный контроль на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Киев. Об этом на брифинге рассказал начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в граждан с повышенной температурой могут отправить либо на самоизоляцию, либо сразу госпитализировать в больницу.

"Схема работы следующая: если при проведении термоконтроля обнаруживается превышение температуры до 37,5 градусов - человек отправляется на самоизоляцию, если температура 38 градусов и выше - вызывается скорая помощь и человек госпитализируется", - сообщил Ткачук.

Контролировать соблюдение самоизоляции будет контактный центр КГГА.

"Люди заполняют документы по самоизоляции, у них принимают контактные номера и уже контактный центр КГГА следит за тем, как они соблюдают самоизоляцию", - отметил Ткачук.

Напомним, с 16 апреля в Киеве ужесточили карантинные ограничения. В частности, был введен обязательный температурный скрининг у пассажиров и водителей транспортных средств при въезде в Киев. Всего в столице установили 9 пропускных пунктов, где все автомобили, направляющиеся в город, будут проверять медики и правоохранители.

Ранее в КГГА сообщили, что решение об ужесточении ограничений на въезд принято до понедельника включительно. После решение может быть или продлено, или отменено в зависимости от ситуации с заболеваемостью в столице.

Ранее РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко допустил резкий рост распространения коронавируса после праздников. На данный момент в столице подтверждено 644 заболевания.

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