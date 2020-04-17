ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На въезде в Киев уже зафиксировали десятки людей с температурой

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 12:21
На въезде в Киев уже зафиксировали десятки людей с температурой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ни одно лицо с температурой не пропустили в Киев

С начала введения обязательного температурного скрининга при въезде в Киев были выявлены десятки лиц с высокой температурой. Об этом на брифинге рассказал мэр Киеве Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, на въезде в столицу обнаружили 40 человек с высокой температурой. Ни одного из этих людей не пропустили в Киев.

"На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал, их отправили домой на самоизоляцию", - рассказал Кличко.

Напомним, вчера на въездах в Киев заработали специальные контрольные пункты пропуска в рамках карантинных ограничений. На блокпостах проводят обязательный температурный скрининг водителям и пассажирам транспортных средств. Людей с температурой в столицу не будут пропускать и будут отправлять на самоизоляцию.

Как заявлял заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, ограничения на въездах в Киев могут ослабить после проведения Пасхальных праздников. Он добавил, что пока принято решение о введении дополнительных ограничений до понедельника, 20 апреля, включительно.

В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам с 18 апреля Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: заразились еще 7 человек
Новости Украины Виталий КличкоКиевтемператураКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь