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Въезд в Украину будет привязан к прохождению теста на коронавирус, - Кулеба

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 20:50
Въезд в Украину будет привязан к прохождению теста на коронавирус, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Проводить тесты будет Министерство здравоохранения

В Украине планируют ввести обязательное прохождение теста на коронавирус при въезде в страну. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проведением тестов будет заниматься Министерство здравоохранения.

"Вскоре въезд граждан в Украине будет напрямую привязан к прохождению ими теста на заболевание. Идея в том, что при пересечении границы человек должен пройти тестирование. Да, это неудобство, потому что занимает определенное время, но это позволит проконтролировать, пересекает ли границу здоровый человек", - сказал Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня днем на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд из Латвии. Несколько часов пассажиров поезда не выпускали из вагонов. Почти у каждого пассажира была выявлена высокая температура. Около 20:30 эвакуированных украинцев начали выпускать из поезда "четырех столиц". По данным Минздрава, у них не выявили коронавирус после проведения быстрого теста.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине официально подтверждены 73 случая коронавируса. Из них 26 случаев заболевания были выявлены вчера, 22 марта.

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